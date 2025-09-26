"Деньги 24": спрос на чай матча в России вырос в 10 раз в 2025 году

Спрос на чай матча в России вырос в 10 раз в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. Эксперт отметил, что зеленый порошковый чай пользуется спросом и за рубежом.

В 2024 году стоимость экспорта чая в Японии достигла рекордной отметки в 250 миллионов долларов. Это на 25% больше, чем в 2023-м.

