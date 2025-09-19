ЦБ рекомендовал предупреждать подростков о рисках дропперства при открытии счета

Фото: depositphotos/dedivan1923

Центральный банк России разработал рекомендации для банков по защите несовершеннолетних клиентов. Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора.

"В последнее время мы фиксируем случаи, когда клиентов банков в возрасте от 14 до 18 лет втягивают в операции по отмыванию доходов, незаконное предпринимательство, дропперство и другие противоправные схемы", – говорится в сообщении.

Банкам рекомендуют:



предупреждать подростков о рисках вовлечения в противоправные схемы сразу при открытии счета;

информировать родителей о выпущенных картах;

определять признаки, которые могут указывать на подозрительные операции.

"Так, чтобы понять, какие типичные переводы будет совершать подросток, банкам следует узнать, кто из родственников может переводить ему деньги и кому планирует переводить средства сам несовершеннолетний", – говорится в сообщении.

Если окажется, что подросток начал получать крупные переводы от незнакомцев или сам перечислять большие суммы, банки будут уведомлять об этом законных представителей несовершеннолетнего.

Также в договоре может быть указан лимит на проведение некоторых операций. Кроме того, если у банка начинают появляться сомнения, что сделки совершает не сам подросток, кредитная организация может отказать в переводе.

