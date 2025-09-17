Многие банки в России снизили ставки по накопительным счетам

Фото: depositphotos/Professor25

Большая часть российских банков снижают ставки по накопительным счетам. При этом некоторые организации пока оставили условия без изменений, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенные банки.

К примеру, Сбер снизит ставки с 19 сентября – максимальная по обычному накопительному счету будет составлять 13,5%. В Т-Банке также пересмотрели ставки, теперь базовая будет находиться на уровне 9%.

В "Дом.РФ" сообщили, что по накопительному счету "Ультра", привязанному к ключевой ставке, были автоматически скорректированы ставки после соответствующего решения Центробанка: при ежедневном остатке на счете до 6 миллионов рублей ставка будет составлять 15%, при остатке от 6 до 500 миллионов рублей – 15,9%.

"Газпромбанк" снизит ставки по накопительным счетам в рублях с 17 сентября. К примеру, приветственную ставку на "Накопительный счет" понизят до 16,5% (действует первые два месяца), а на "Ежедневный процент" – до 9%.

В ПСБ сообщили, что заблаговременно скорректировали условия по накопительным счетам еще в начале сентября. На данный момент максимальная ставка составляет 17% годовых, а базовая – 5%.

"Почта банк" заявил, что в ближайшей перспективе не планирует менять ставки по накопительным счетам. Они корректировались в организации в начале августа. На сегодняшний день максимальная доходность достигает 17% годовых и действует для новых клиентов в первый месяц при открытии счета.

В "Ренессанс банке" отметили, что стараются не часто корректировать ставки по подобным видам сберегательных продуктов. В кредитной организации подчеркнули, что текущий уровень ставок соответствует ожиданиям банка, поэтому в ближайшем будущем изменения не планируются.

ЦБ снизил ключевую ставку до 17% годовых. Отмечалось, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остались выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила об общем направлении на снижение ключевой ставки. По ее словам, ЦБ будет действовать аккуратно при принятии решений относительно ключевой ставки, учитывая "дальнейшую подстройку денежно-кредитных условий и реакцию рынков".