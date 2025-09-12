Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила об общем направлении на снижение ключевой ставки.

"Инфляция с начала года существенно снизилась, внешний спрос, экономическая активность замедлились. Это задает общее направление на снижение ставки", – подчеркнула она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По ее словам, ЦБ будет действовать аккуратно при принятии решений относительно ключевой ставки, учитывая "дальнейшую подстройку денежно-кредитных условий и реакцию рынков".

"Инфляционные ожидания остались повышенными, корпоративное кредитование ускорилось, неопределенность, связанная в том числе с решениями по бюджету, сохранилась", – объяснила Набиуллина.

По ее словам, совет директоров Банка России также рассматривал возможность сохранения ключевой ставки на уровне 18%. Однако в итоге было принято решение снизить показатель на 1 процентный пункт. Она отметила, что решение ЦБ по ставке в октябре во многом будет зависеть от параметров бюджета.

Центробанк снизил ключевую ставку до 17% годовых. Отмечалось, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остались выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

Рост цен в июле – августе составил 6,3% с поправкой на сезонность, добавили в регуляторе. Также показатель базовой инфляции снизился до 4,1% после 4,4% в среднем в предыдущем квартале. По оценке на 8 сентября, годовая инфляция составила 8,2%.

Следующее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 24 октября.

