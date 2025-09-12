12 сентября, 16:38Общество
ЦБ России обеспокоен необоснованными блокировками счетов граждан
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выразила беспокойство по поводу необоснованных блокировок счетов россиян.
"Конечно, здесь очень важно принять все меры для того, чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались", – указала она.
Глава регулятора напомнила, что в стране существуют механизмы так называемой блокировки, но они действуют на основании разных причин. ЦБ призвал кредитные организации "не смешивать" их и объяснять гражданам, в связи с чем именно принимается решение о блокировке.
При этом разработаны и методы обжалования соответствующих действий банков. Набиуллина назвала их эффективными и подчеркнула, что они действуют.
Ранее в Банке России предупредили, что гражданам не стоит совершать денежные операции по просьбе незнакомых людей, если те не хотят стать жертвами мошенников и столкнуться с блокировкой банковской карты.
Кроме того, не рекомендуется возвращать деньги, которые поступили на счет якобы по ошибке. В этом случае необходимо обратиться в свой банк и попросить сделать обратный перевод по реквизитам отправителя.
