ЦБ России обеспокоен необоснованными блокировками счетов граждан

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выразила беспокойство по поводу необоснованных блокировок счетов россиян.

"Конечно, здесь очень важно принять все меры для того, чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались", – указала она.

Глава регулятора напомнила, что в стране существуют механизмы так называемой блокировки, но они действуют на основании разных причин. ЦБ призвал кредитные организации "не смешивать" их и объяснять гражданам, в связи с чем именно принимается решение о блокировке.

При этом разработаны и методы обжалования соответствующих действий банков. Набиуллина назвала их эффективными и подчеркнула, что они действуют.

Ранее в Банке России предупредили, что гражданам не стоит совершать денежные операции по просьбе незнакомых людей, если те не хотят стать жертвами мошенников и столкнуться с блокировкой банковской карты.

Кроме того, не рекомендуется возвращать деньги, которые поступили на счет якобы по ошибке. В этом случае необходимо обратиться в свой банк и попросить сделать обратный перевод по реквизитам отправителя.