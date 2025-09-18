Фестиваль финансовой грамотности пройдет в столице с 20 по 27 сентября

Фото: пресс-служба департамента финансов города Москвы

С 20 по 27 сентября в Москве пройдет девятый Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Финансовая грамотность нужна и важна в любом возрасте. Поэтому наш фестиваль объединит детей, родителей, студентов, начинающих предпринимателей и представителей старшего поколения. Участники получат практические знания, откроют новые возможности для управления своими финансами", – отметила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

По ее словам, фестиваль за годы вырос в масштабное мультиформатное просветительское событие. В этом году лекции, мастер-классы и игры пройдут на площадках в школах, колледжах, вузах, библиотеках, центрах долголетия, кинотеатрах, Московском центре качества образования, "ВЭБ Центре" и на Южном речном вокзале.

Мероприятие, организованное столичным департаментом финансов и департаментом образования и науки, Центром финансовой грамотности и Банком России, предложит горожанам бесплатно освоить навыки управления бюджетом, инвестирования и защиты от мошенников.

Открытие пройдет в Московском центре качества образования

Посетителей ждут лекции, мастер-классы, викторины и игры. Гости смогут узнать о банковских технологиях защиты от мошенников, предпринимательстве и налоговых вычетах.

Заместитель гендиректора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирина Маслова поделится простыми финансовыми привычками, а директор по инвестиционным продуктам платформы "Финуслуги" Московской биржи Глеб Юченков объяснит основы инвестирования и важность даже небольших вложений.

Посетителям предложат пройти нейротестирование – оценить свой уровень усталости, стрессоустойчивость, способность к концентрации и профессиональные склонности.

Мероприятия для детей и молодежи

21 сентября в городских библиотеках пройдут мероприятия для детей 6–10 лет. Юных гостей ждут творческие мастер-классы по созданию дизайна банковских карт, занятия по истории денег и финансовые викторины.

Отдельная программа подготовлена и для родителей: эксперт Центра финансовой грамотности Москвы Ольга Андреева проведет вебинар, где расскажет о возрастных особенностях финансового воспитания детей.

24 сентября состоится вебинар для молодежи, где эксперты разъяснят новые правовые нормы, которые вступают в силу и влияют на управление личными финансами.

Мероприятия для людей старшего возраста

20 сентября в культурном центре НИУ "ВШЭ" для представителей старшего поколения студенты представят спектакль "Играем дружную семью" по пьесе Марка Камолетти.

26 сентября в кинотеатре "Салют" сети "Москино" пройдет кинолекторий для зрителей "серебряного" возраста. Участникам покажут фрагменты культового фильма "Москва слезам не верит", а после просмотра зрители вместе с экспертами обсудят, как герои картины справлялись с финансовыми трудностями.

Финальная программа

26 сентября в 11:00 состоится круглый стол "Финансовые продукты и услуги: как защитить свои права", на котором эксперты разберут ключевые аспекты защиты прав потребителей финансовых услуг.

Завершится фестиваль 27 сентября в "ВЭБ Центре" интерактивной программой. Гости смогут пройти финтест и финансовый ДНК-тест, аудиовикторину "Тот самый звук", а также потренировать навыки управления личными финансами на VR-тренажерах.

Отмечается, что повышать финансовую грамотность москвичи могут и после фестиваля. На сайте и портале "Открытый бюджет города Москвы" доступна постоянная электронная библиотека с просветительскими материалами.

Ранее сообщалось, что на IV Московский зимний музыкальный фестиваль "Зарядье" уже началась продажа билетов. Мероприятие пройдет с 2 по 31 декабря и объединит звезд классической музыки, а также ведущие коллективы разных жанров и направлений.