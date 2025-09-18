В ГД предложили ввести налог на сверхприбыль банков

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуму внесут законопроект о разовом налоге на сверхприбыль банков в размере 10%. Соответствующий документ был разработан депутатами от партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП), сообщает газета "Известия" со ссылкой на лидера фракции Сергея Миронова.

По его словам, инициатива позволит повысить доходы бюджета на несколько сотен миллиардов рублей. Миронов призвал искать дополнительные источники доходов, чтобы оказывать социальную поддержку гражданам и решать первоочередные задачи развития экономики.

"Убежден, что именно банки должны стать первыми "кандидатами" на уплату повышенных налогов. Весь год они зарабатывали огромные деньги за счет высокой ключевой ставки, получили сверхприбыль, а значит, и в бюджет должны заплатить гораздо большие деньги, чем в предыдущие годы", – добавил он.

Предполагается, что сверхприбыль будет рассчитываться как превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 и 2024 годы над средней арифметической за 2022 и 2021 годы. Если же в этот период у банков не было доходов, то их освободят от налога.

В сентябре состоялось организованное Владимиром Путиным совещание, на котором обсуждался проект федерального бюджета. Президент отметил важность стабильности государственных финансов и экономического роста.

Он подчеркнул, что Россия должна не только соответствовать тенденциям мировой экономики, но и стремиться опережать их, раскрывая потенциал различных отраслей, регионов и территорий.

Российский лидер также потребовал активнее бороться с теневым сектором экономики и уклонением от уплаты налогов. Путин добавил, что необходимо сохранить макроэкономическую стабильность и при этом "не заморозить" экономику.