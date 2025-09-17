Депутаты СРЗП разработают альтернативный проект госбюджета

Фото: depositphotos/valphoto

Партия "Справедливая Россия – За правду" создаст собственный альтернативный проект госбюджета на 2026 год. Документ разрабатывают депутаты фракции совместно с экспертами, сообщает газета "Известия" со ссылкой на лидера СРЗП Сергея Миронова.

"Во-первых, это предложения о дополнительных источниках дохода казны. Мы показываем, как увеличить доходы, где взять деньги – через налоговые, антикоррупционные, антимонопольные меры", – рассказал Миронов.

Кроме того, в документе будут продемонстрированы эффективные способы трат средств бюджета: на соцрасходы, поддержку граждан, промышленности и социальной сферы. Итоговый документ планируется направить в Минфин и Госдуму.

Миронов заявил, что в аналогичном проекте СРЗП на 2025 год доходы государства были на 9,3 триллиона больше, чем в варианте правительства, а расходы – на 8,3 триллиона выше, чем в бюджете Минфина. Таким образом, добавил он, власти могли бы направить допсредства на медицину, образование, повышение прожиточного минимума, а также поддержку семей с детьми и участников СВО.

В сентябре состоялось организованное Владимиром Путиным совещание, на котором обсуждался проект федерального бюджета. Президент отметил важность стабильности государственных финансов и экономического роста.

Он подчеркнул, что Россия должна не только соответствовать тенденциям мировой экономики, но и стремиться опережать их, раскрывая потенциал различных отраслей, регионов и территорий.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что бюджет России на 2026 год имеет военный характер. На сегодняшний день, по его словам, приоритетным направлением для властей является сохранность финансирования народной программы, несмотря на сложности финансового документа страны.