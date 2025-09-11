Депутат Бессараб: снижение возраста для повышения пенсии нужно обсудить с врачами

Фото: depositphotos/mars58

Снижение возраста для повышения выплаты к пенсии необходимо обсудить с медицинским сообществом, заявила в беседе с Москвой 24 член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Таким образом парламентарий прокомментировала предложение депутатов ГД о снижении возраста для получения повышенной выплаты к пенсии с 80 до 70 лет, а также о введении дифференцированного повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Бессараб напомнила, что в РФ установлено право гражданина, которому исполняется 80 лет, на удвоение фиксированной части выплаты к страховой пенсии. Она увеличивается без всяких заявлений с первого числа месяца, следующего за тем, в котором россиянину исполнилось 80 лет.

"Что касается предложения, наверное, стоит его все-таки обсудить с медицинским сообществом, потому что норма была введена вместо положения о том, что увеличение выплат производится для граждан – инвалидов I группы, которым исполнилось 80 лет. В соответствии с решением Госдумы, после консультации с министерством здравоохранения было принято такое решение, вне зависимости от инвалидности, при наступлении указанного возраста", – отметила депутат.

Она добавила, что необходимо посмотреть, насколько в настоящее время снижение возраста для повышения выплаты важно для семидесятилетних граждан. Парламентарий объяснила, что пенсионный бюджет – это единый кошелек, обеспечивающий социальными пенсионными гарантиями всех пенсионеров без исключения. При этом на сегодняшний день в России насчитывается 43 миллиона вышедших на пенсию граждан на 75 миллионов работающих россиян.

"Поэтому подходить к такому кошельку нужно очень аккуратно. Если медицинское сообщество посчитает это необходимым, то тогда будем говорить об этой норме", – заключила Бессараб.

