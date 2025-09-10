Депутат Журова прокомментировала слова Нагиева о скромной пенсии

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что каждый пенсионер хочет получать пенсионные выплаты в размере 100 тысяч рублей.

Таким образом парламентарий прокомментировала слова актера Дмитрия Нагиева о том, что в старости у него будет скромная пенсия. Артист отмечал, что, по его подсчетам, она составит 20 тысяч рублей.

"Каждый пенсионер хочет получать по 100 тысяч. Государство не может это обеспечить, потому что на такое бюджета не хватит. Это компенсируется другими льготами", – приводит слова депутата Sport24.

Ранее Соцфонд раскрыл средний размер пенсии по старости в России. Он составил 25 098 рублей в месяц. При этом средний размер пенсии для работающих граждан составил примерно 22,1 тысячи рублей, а для неработающих – 25,8 тысячи.

В Госдуме предложили ввести для пенсионеров 13-ю пенсию, которую будут выплачивать в конце года. По мнению депутатов, пожилым людям сейчас приходится тяжело, поэтому данную меру они назвали справедливой и правильной.

На выделенные деньги граждане могли бы покупать внукам подарки или накрывать себе стол на Новый год, указали парламентарии.