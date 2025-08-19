Соцфонд: средняя пенсия по старости в России достигла почти 25,1 тысячи рублей

Фото: 123RF/slaviyanka72

Средний размер пенсии по старости в России составил 25 098 рублей в месяц. Такие данные по состоянию на 1 июля 2025 года приводит Соцфонд, передает РИА Новости.

При этом средний размер пенсии по старости для работающих граждан составляет примерно 22,1 тысячи рублей, а для неработающих – 25,8 тысячи рублей.

Несмотря на это, как сообщает aif.ru, в некоторых случаях размер пенсии может быть меньше. По словам профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлии Финогеновой, в первую очередь, это связано со сменой места жительства.

Эксперт объяснила, что те, кто работал на Крайнем Севере не менее 15 лет и в аналогичных местах не менее 20 лет, могут получить повышенный коэффициент к выплате в размере 1,5 и 1,3 соответственно. При этом общий страховой стаж должен быть на уровне 25 лет для мужчин и 20 лет – для женщин. Также жителям северных регионов положен повышенный районный коэффициент.

Однако, по ее словам, важная деталь заключается в том, что при переезде из районов с суровым климатом россиянин продолжает получать "северную" пенсию с повышенным коэффициентом к выплате, но из-за этого может потерять районный коэффициент. Например, если пенсионер переедет из Чукотки в Кемеровскую область, тогда размер его пособия сократится из-за уменьшения коэффициента с 2 до 1,3.

Аналогичная ситуация, как указала Финогенова, наблюдается во время переезда в регион с меньшим размером социальной доплаты, которая предоставляется тем, чья пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Последняя выплата зависит от региона. В частности, при переезде из Псковской области (ПМП составляет 15 098 рублей. – Прим. ред.) в Новгородскую область (14 945 рублей. – Прим. ред.) социальная доплата сократится на 153 рубля.

Кроме того, эксперт связала уменьшение размера пенсии с изменением обстоятельств. Например, пожилому человеку полагается доплата в размере 2 969,23 рубля за нетрудоспособных иждивенцев (дети или внуки, а также совершеннолетние, которые обучаются на очной форме. – Прим. ред.). Однако в том случае, если последние перейдут с очной формы обучения на заочную, то доплата будет аннулирована.

Аналогичная ситуация складывается и у граждан с первой группой инвалидности. Их выплата к страховой пенсии удваивается. Однако в случае, если группа инвалидности уменьшается, то и доплата может быть отменена.

Помимо этого, Финогенова рассказала о ситуациях, когда часть пенсии списывают за долги при наличии исполнительных листов или судебных приказов. Речь идет о задолженности по штрафам, кредитам, налогам и платежам ЖКХ. Однако, по ее словам, за пожилым человеком должны сохранить не менее 50% от размера пенсии. Исключением могут стать лишь алименты, в счет которых могут взыскать до 70% дохода.

Также эксперт обратила внимание и на возможные ошибки, которые выявляются в процессе проверки. Например, сотрудники могли изначально неправильно посчитать стаж работы или назначить повышенные районные коэффициенты.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил ввести для пенсионеров 13-ю пенсию, которую будут выплачивать в конце года. По его словам, пожилым людям сейчас приходится тяжело, поэтому данную меру он назвал справедливой и правильной. На выделенные деньги граждане могли были сделать внукам подарки или накрыть себе стол на Новый год.

