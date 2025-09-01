Разница в размере пенсий в регионах России составила 22,2 тыс рублей

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Разница в размере пенсий в регионах России составила 22,2 тысячи рублей по итогам первого полугодия 2025 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Соцфонда.

Наибольшие выплаты получили жители Чукотки (41,6 тысячи рублей), а самые низкие – Кабардино-Балкарии (19,4 тысячи рублей). Таким образом, максимальная выплата оказалась в 2,2 раза выше минимальной.

По мнению профессора кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Юлии Долженковой, причиной такой разницы стала неравномерность зарплат в регионах. Например, в северных субъектах страны действуют предприятия добывающих отраслей. Там предусмотрены более высокие зарплаты из-за вредных условий труда.

В свою очередь, директор по стратегии инвестиционной компании Ярослав Кабаков считает, что на ситуацию повлиял вопрос официальной занятости. Работающие пенсионеры могут получать больше, однако длительное отсутствие индексации привело к значительному отставанию.

Кроме того, для граждан, которые живут в суровых климатических условиях, предусмотрены доплаты к фиксированной части пенсии.

При этом самыми высокооплачиваемыми профессиями летом этого года стали фрезеровщик и водитель бензовоза, сообщает RT со ссылкой на исследование.

Вакансия фрезеровщика предлагала среднее зарплатное предложение в размере 159 861 рубль в месяц. Водителя бензовоза – 222 581 рубль в месяц. При этом высокий доход связан с требованием квалификации, высокой ответственностью за безопасность и сложностью работы.

В категории рабочих и линейных профессий наиболее востребованной оказалась вакансия слесаря, где среднее зарплатное предложение составило 97 133 рубля в месяц. В категории транспорта и логистики наиболее востребованы курьеры. У них средняя зарплата составила 146 297 рублей в месяц.

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что при поиске работы важно определиться с оптимальной суммой зарплаты. Стоит заранее изучить оклады по аналогичным должностям, что позволит не продешевить и озвучить оправданную сумму, которая не отпугнет нанимателя.

Задать вопрос о зарплате можно еще на этапе телефонного разговора. Тогда на очном собеседовании не возникнет ситуации, что у сторон разные пожелания. Уточнять финансовый вопрос необходимо и потому, что компании часто не указывают зарплату в вакансиях.

