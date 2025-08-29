"Известия": оклады учителей в 90% регионов России оказались ниже МРОТ

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Оклады учителей в 90% российских регионов оказались ниже федерального минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в 2025 году составляет 22 440 рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование независимого профсоюза "Учитель".

Самые маленькие ставки для учителей оказались в Карачаево-Черкесии – от 2 369 до 3 969 рублей. Также в числе антилидеров Еврейская автономная область – от 3 000 до 4 700 рублей, Вологодская область – 4 253 рубля, Мордовия – 4 539 рубля.

Еще в 24 регионах страны оклад учителя составляет выше 5 000 рублей, однако не доходит до 10 000. В 46 субъектах минимальная ставка ниже 20 000 рублей.

Лишь в трех регионах ставка учителя установлена выше МРОТ – в Москве, Татарстане и Приморском крае.

Глава юридической компании Юрий Мирзоев объяснил, что установление оклада ниже МРОТ не является нарушением, если в конечном итоге общая сумма зарплаты учителя за месяц, включая оклад и все выплаты, выше этого значения.

Если же итоговая сумма меньше МРОТ, то работодатель обязан произвести доплату до установленного федерального уровня.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 1 сентября в Москве значительно увеличатся оклады и зарплаты педагогов. Соответствующее решение столичные власти приняли с учетом нынешней инфляции и роста цен.

Градоначальник подчеркнул, что качество работы педагогов напрямую зависит от уровня заботы города о них и решения вопросов, связанных с материальным обеспечением и зарплатой.

В Госдуме напомнили, что учителя в России могут рассчитывать на несколько видов поддержки. К примеру, предусмотрено предоставление земельных участков или спецжилья. В некоторых регионах есть выплаты за классное руководство, работу в сложных сельских условиях, а также предусмотрена оплата части стоимости коммунальных платежей.