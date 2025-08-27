Депутат ГД Миронов предложил отменить систему пенсионных баллов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил отменить систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и перейти к более прозрачным критериям назначения пенсии. С такой инициативой он выступил в беседе с РИА Новости.

"Система ИПК провоцирует неравенство и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию", – подчеркнул депутат.

Парламентарий призвал формировать пенсии исходя из трех показателей: стаж, заработок и условия труда. Помимо этого, он счел необходимым ввести пенсионные льготы для медиков, педагогов и многодетных родителей.

Миронов также напомнил, что если гражданам не хватает баллов для назначения страховой пенсии, их можно докупить.

"Цена на этот год – "всего" 60 тысяч рублей за балл. Есть эти деньги – покупай полноценную пенсию, нет – довольствуйся малым. Это циничный подход", – заметил глава СРЗП.

Вместе с тем парламентарий обратил внимание, что с каждым годом число ИПК, необходимое для получения страховой пенсии, увеличивается. В 2020 году было нужно 18,6 балла, а в 2025 – уже не менее 30. Также с каждым годом все сложнее получить баллы, поскольку повышаются требования к зарплате.

"Например, в прошлом году, чтобы набрать 10 баллов, нужно было зарабатывать более 185 тысяч рублей в месяц, в этом – уже 230 тысяч. При зарплате в 80 тысяч получишь меньше пяти ИПК", – отметил депутат.

Ранее Миронов предложил ввести для пенсионеров 13-ю пенсию, которую будут выплачивать в конце года. По его словам, пожилым людям сейчас приходится тяжело, поэтому данную меру он назвал справедливой и правильной. На выделенные деньги граждане могли бы покупать внукам подарки или накрывать себе стол на Новый год, указал депутат.