Эксперт Митрофанова: работающие пенсионеры имеют право на дополнительный отпуск

Сотрудники-пенсионеры имеют право на дополнительный отпуск и оплачиваемые дни для прохождения диспансеризации. Об этом Москве 24 рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.
По ее словам, граждане, решившие работать, будучи на пенсии, имеют те же права и обязанности в плане трудового законодательства, что и остальные сотрудники. Однако есть некоторые отличия: кроме ежегодного основного оплачиваемого отпуска в 28 календарных дней, можно взять отпуск без сохранения заработной платы.
Кроме этого, согласно статье о гарантиях работникам при прохождении диспансеризации (185.1 ТК РФ), пенсионеры по старости и за выслугу лет имеют право 2 раза в год делать медицинское обследование в рабочие часы. При этом за сотрудниками будет сохраняться средний заработок.
"Единственное, что им необходимо, – предварительно согласовать с работодателем дни, в которые они собираются это сделать", – подчеркнула Митрофанова.
Эксперт отметила, что на рынке труда пенсионеры сейчас достаточно востребованы. Особенно в сфере домохозяйства: их нанимают, когда нужно, чтобы кто-то гулял с питомцем или забирал ребенка из сада или школы. Также охотно берут на работу в магазины, гостиничный бизнес и в охрану, отметила Митрофанова.
