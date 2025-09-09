Эксперт Митрофанова: работающие пенсионеры имеют право на дополнительный отпуск

Фото: 123RF/pakulinsergey

Сотрудники-пенсионеры имеют право на дополнительный отпуск и оплачиваемые дни для прохождения диспансеризации. Об этом Москве 24 рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

По ее словам, граждане, решившие работать, будучи на пенсии, имеют те же права и обязанности в плане трудового законодательства, что и остальные сотрудники. Однако есть некоторые отличия: кроме ежегодного основного оплачиваемого отпуска в 28 календарных дней, можно взять отпуск без сохранения заработной платы.





Валентина Митрофанова учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Трудовой кодекс разрешает ежегодно уходить в него на 14 календарных дней, а при наличии инвалидности – на 60. Ветераны боевых действий вправе взять отпуск за свой счет на срок до 35 календарных дней, а основной использовать в удобное для них время, вне зависимости от графика.

Кроме этого, согласно статье о гарантиях работникам при прохождении диспансеризации (185.1 ТК РФ), пенсионеры по старости и за выслугу лет имеют право 2 раза в год делать медицинское обследование в рабочие часы. При этом за сотрудниками будет сохраняться средний заработок.

"Единственное, что им необходимо, – предварительно согласовать с работодателем дни, в которые они собираются это сделать", – подчеркнула Митрофанова.

Эксперт отметила, что на рынке труда пенсионеры сейчас достаточно востребованы. Особенно в сфере домохозяйства: их нанимают, когда нужно, чтобы кто-то гулял с питомцем или забирал ребенка из сада или школы. Также охотно берут на работу в магазины, гостиничный бизнес и в охрану, отметила Митрофанова.





Валентина Митрофанова учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Вообще востребованность пенсионера зависит от того, насколько он в хорошей физической форме и какой у него профессиональный стаж и опыт. Например, учителя-пенсионеры – это, как правило, высококвалифицированные работники, которых с удовольствием наймет любая школа.

Ранее юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, что, согласно статье 81 ТК РФ, если сотрудник отсутствовал на работе от четырех часов, работодатель вправе его уволить. За более короткое отсутствие последует дисциплинарное взыскание, которое в следующий раз также может обернуться потерей должности.

