Юрист Яковлева объяснила, когда работника нельзя наказать за прогул

Отсутствие на работе из-за задержки авиарейса или экстренного похода к врачу не может считаться основанием для наказания или увольнения работника. Об этом Москве 24 рассказала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

По ее словам, согласно статье 81 ТК РФ, если сотрудник отсутствовал на работе более четырех часов, работодатель вправе его уволить. За более короткое отсутствие последует дисциплинарное взыскание, которое в следующий раз также может обернуться увольнением.

Однако, если человек не находился на работе по уважительной причине, это не будет считаться прогулом, а значит, наказание не последует, отметила эксперт.





Валентина Яковлева юрист, эксперт по трудовому праву Уважительная причина – это когда сотрудник попал в ДТП или не смог своевременно вернуться из отпуска по причине задержки рейса. Либо ему срочно понадобилось отправиться в больницу. То есть произошло что-то экстренное, из-за чего визит к врачу нельзя было перенести на нерабочее время.

Соответственно, плановый осмотр у терапевта или массаж под этот критерий не подходят, добавила юрист.

"То, что была уважительная причина, сотруднику стоит подтвердить каким-либо способом. Например, взять справку в транспортной компании или у врача", – добавила Яковлева.

Она также отметила, что время, в которое сотрудник отсутствовал на работе, работодатель не обязан оплачивать, даже если это было по уважительной причине.

Ранее учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова рассказала, что во время перерыва для отдыха и питания работник может заниматься своими делами. В том числе ходить на прогулку, по магазинам или на прием к врачу. Работодатель не вправе это запретить.

