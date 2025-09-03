Соцфонд: больше всего пенсионеров живут в Москве и Краснодарском крае

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Наибольшее количество российских пенсионеров проживают в Москве, Московской области и Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Социального фонда России.

По информации организации, в столице насчитываются 3,04 миллиона пенсионеров, из которых 2,1 миллиона – женщины, а 967 тысяч – мужчины. На втором месте по количеству пенсионеров – Подмосковье, где проживают 1,97 миллиона пожилых людей. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край с 1,6 миллиона пенсионеров. В этих регионах женщины составляют примерно две трети от общего числа пожилых людей.



Санкт-Петербург занимает четвертое место в рейтинге с общим числом пенсионеров около 1,5 миллиона. На пятом месте расположилась Свердловская область, где проживают 1,3 миллиона пенсионеров.

Наименьшее число пожилых людей зафиксировано в Байконуре – 5,2 тысячи человек, в Ненецком автономном округе – 13,7 тысячи и в Чукотском автономном округе – 14,8 тысячи.

Ранее Соцфонд раскрыл средний размер пенсии по старости в России. Он составил 25 098 рублей в месяц. При этом средний размер пенсии для работающих граждан составил примерно 22,1 тысячи рублей, а для неработающих – 25,8 тысячи.

В Госдуме предложили ввести для пенсионеров 13-ю пенсию, которую будут выплачивать в конце года. По мнению депутатов, пожилым людям сейчас приходится тяжело, поэтому данную меру они назвали справедливой и правильной. На выделенные деньги граждане могли бы покупать внукам подарки или накрывать себе стол на Новый год, указали парламентарии.