19 сентября, 07:00Общество
Врач рассказал, как матча влияет на внимание и уровень стресса
Японский зеленый чай матча содержит кофеин и L-теанин. Эти вещества вместе могут улучшить внимание и снизить уровень стресса, рассказал врач-терапевт Владимир Латий.
Кофеин стимулирует центральную нервную систему, но иногда вызывает тревожность и учащенное сердцебиение, а L-теанин замедляет усвоение кофеина. Несколько десятков исследований показали, что такая комбинация может улучшать рабочую память и снижать стресс.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.