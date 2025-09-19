Врач рассказал, как матча влияет на внимание и уровень стресса

Японский зеленый чай матча содержит кофеин и L-теанин. Эти вещества вместе могут улучшить внимание и снизить уровень стресса, рассказал врач-терапевт Владимир Латий.

Кофеин стимулирует центральную нервную систему, но иногда вызывает тревожность и учащенное сердцебиение, а L-теанин замедляет усвоение кофеина. Несколько десятков исследований показали, что такая комбинация может улучшать рабочую память и снижать стресс.

