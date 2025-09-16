В Центробанке сообщили о росте числа жалоб на блокировку счетов

По данным Центробанка, число жалоб на блокировку счетов в первом квартале 2025 года выросло почти на 37% и составило около 60 тысяч. Причина в новых нормах, которые обязывают банки проверять переводы физических лиц и блокировать подозрительные операции.

Регулятор направил кредитным организациям разъяснения, чтобы минимизировать случаи необоснованных ограничений. Подозрение на мошенничество, отмывание средств или нарушение налогового законодательства являются основными основаниями для блокировок.

