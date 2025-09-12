Осенняя акция "День без турникетов" стартует в столице 16 сентября

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Новый сезон акции "День без турникетов" начнется в Москве 16 сентября. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В течение месяца, до 20-го числа, жители и гости столицы смогут посетить различные предприятия и организации, пообщаться с их руководителями и узнать больше о бизнес-процессах.

"К осенней акции присоединится больше 140 компаний, порядка 60 процентов из них – технологические. Впервые гостей приглашают призеры конкурса "Новатор Москвы". Они покажут такие разработки, как умный замок с бесконтактной системой управления и лаборатория для ускоренной селекции растений", – рассказала вице-мэр.

Например, завод металлообрабатывающих инструментов проведет экскурсию по своим термическим и производственным цехам, а крупный провайдер расскажет о профессии инженера дата-центров и о карьерных возможностях в своей компании.

Кроме того, в рамках акции Московский планетарий впервые откроет свои двери для посетителей. Специалисты расскажут о проекционных технологиях, аппаратах, зажигающих звезды на куполе, и покажут инструменты для изучения Вселенной. Также гости увидят коллекцию метеоритов.

В свою очередь, гости Сколковского института науки и технологий (Сколтех) смогут увидеть кампус, лабораторию с высокоточным оборудованием для исследований и студенческих проектов, а также понаблюдать за ходом интенсива.

"С начала года на столичных предприятиях побывали больше пяти тысяч человек. Около 200 посетителей вернулись уже в качестве стажеров и сотрудников", – указала Сергунина.

Например, компания, специализирующаяся на мультимедийных проектах, пригласила на практику выпускников колледжей цифровых специальностей.

Все подопечные решали реальные задачи, включая разработку графических материалов, анализ рыночных тенденций, уточнила директор по маркетингу компании Александра Охапкина.

"Для нас важно делиться опытом и расти вместе с новым поколением профессионалов. Мы рады, что можем дать такие возможности, и будем продолжать открывать двери для будущих звезд маркетинга и дизайна", – добавила она.

В свою очередь, руководитель отдела предприятия – производителя оборудования для ремонта деталей двигателей Светлана Сергеева подчеркнула, что стажеры активно участвуют в выполнении повседневных задач, осваивая необходимые профессиональные навыки.

"Для них это важный опыт, а для компании – экономический эффект и уверенность в том, что формируется кадровый резерв. Технические профессии сегодня особенно нуждаются в обновлении, и благодаря таким проектам мы видим, как появляется та самая "смена поколений", которая завтра придет работать в наш коллектив", – добавила она.

С момента запуска акции в 2012 году было организовано семь тысяч экскурсий на более чем 800 различных площадках. В проекте приняли участие 440 тысяч жителей и гостей столицы.

Познакомиться с технологиями будущего и попробовать себя в востребованных профессиях также можно на форуме "Территория будущего. Москва 2030". До 14 сентября на площадке московского образования гости смогут узнать об устройстве электромобиля "Москвич-3е", проверить состояние шин, стекол и кузова, а также понять, как безопасно работать с аккумуляторной батареей.

Участники форума также могут попробовать себя в роли помощника машиниста современного электропоезда. С помощью виртуального тренажера они смогут научиться читать сигналы светофоров, контролировать скорость движения, а также работать с различными приборами.