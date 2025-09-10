Гости форума "Москва 2030" попробуют себя в роли транспортного специалиста

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Гостей форума "Территория будущего. Москва 2030" пригласили принять участие в транспортных мастер-классах, которые проводят студенты московских колледжей. Об этом сообщил столичный департамент образования и науки, передает портал мэра и правительства города.

Познакомиться с технологиями будущего и попробовать себя в востребованных профессиях можно до 14 сентября. К примеру, на площадке московского образования гости форума смогут узнать об устройстве электромобиля "Москвич-3е", проверить состояние шин, стекол и кузова, а также понять, как безопасно работать с аккумуляторной батареей.

Участники форума также могут попробовать себя в роли помощника машиниста современного электропоезда. С помощью виртуального тренажера они смогут научиться читать сигналы светофоров, контролировать скорость движения, а также работать с различными приборами.

Глава академии ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Сергей Кожухов высоко оценил площадку форума в Гостином Дворе с точки зрения мотивации и вовлечения в обучение. Он подчеркнул, что у студентов есть возможность погрузиться в специфику ключевых человеческих ценностей, которые здесь представлены.

"Сегодня автомобильная отрасль требует особого внимания для привлечения новых молодых профессиональных кадров. Уже 20 лет мы активно выстраиваем системную работу в этом направлении, и особенно заметный прогресс произошел за последние годы, когда сотрудничество с Московским центром развития профессионального образования стало особенно тесным и эффективным", – добавил Кожухов.

Столичная транспортная отрасль активно развивается и нуждается в квалифицированных кадрах со средним профессиональным образованием. Студенты колледжей Москвы изучают современные технологии ремонта автомобилей, управление скоростными электропоездами, а также получают прикладные навыки.

Подготовкой таких профессионалов занимаются в восьми столичных колледжах. К примеру, в колледже московского транспорта уже четвертый год учится новое поколение специалистов метрополитена. В свою очередь, Московский автомобильно-дорожный колледж имени А. А. Николаева готовит будущих специалистов-автомехаников.

Ранее в спортивном комплексе "Лужники" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" представили детские и спортивные площадки. На месте поставили три детские игровые зоны, площадку для воркаута и место для отдыха у воды.

Гости форума в "Лужниках" также могут посетить лекции и попробовать себя в роли реставраторов и коммунальщиков. К примеру, на площадке в зоне "Подкова" установили макет фонтана "Каменный цветок", который можно очистить струей воды под напором.