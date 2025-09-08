Площадки "Москвы 2030" приглашают на заключительные мероприятия форума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Крупномасштабный форум "Территория будущего. Москва 2030" завершается. В последнюю неделю для гостей были подготовлены концерты в "Зарядье", лекции в "Лужниках", Тесла-шоу в парке 50-летия Октября, а также мастер-классы и деловые игры. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Лекция "Соцсети: как не раскрыть лишнюю информацию?" пройдет 10 сентября в 14:00 в новом кампусе Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана. Гостям расскажут об основных правилах безопасности, которые помогут защитить сбережения и персональные данные.

На этой же площадке 11 сентября в 15:00 Егор Мусин, биоинженер-биотехнолог, старший научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук, на лекции "Мы скоро станем киборгами?" расскажет, как бионические протезы и нейроинтерфейсы стирают границу между человеком и машиной.

В Гостином Дворе 9 сентября в 18:00 гостей ждут на лекции доктора психологических наук Елены Сергиенко "Эмоциональный интеллект". Специалист расскажет, как этот аспект влияет на качество жизни, а также какие психологические техники и инструменты доступны сегодня для детей, родителей, педагогов и руководителей.

Деловая игра "Карьера 4.0: сделай сам" пройдет в павильоне "Экономика Москвы" в парке искусств "Музеон" 12 сентября в 17:30. Участники смогут попасть в тридевятое индустриальное царство и подготовить новый кадровый резерв управителей и мастеров производственного чуда.

В мультимедийном павильоне "Искусство строить" в 19:00 пройдет лекция "Метро и город: архитектура наземных вестибюлей". Слушатели узнают об истории создания станций самого красивого метро в мире. Спикером заявлена искусствовед, ведущий методист Музея Москвы Мария Никитина. Для участия в лекции необходима регистрация.

В парке "Зарядье" 9 сентября в 20:00 состоится концерт Московского государственного симфонического оркестра под управлением дирижера Михаила Астафьева. Художественный руководитель – Иван Рудин.

Также 12 сентября состоится концерт-трибьют Леонида Утесова. К 130-летию со дня рождения знаменитого певца прозвучат его произведения о жизни, любви и дружбе в современных аранжировках.

Площадка "Город будущего КГХ" в спортивном комплексе "Лужники" приглашает 9 сентября в 18:00 на лекцию "Московский водопровод – от Екатерины II до наших дней" о том, как создавалась и развивалась одна из самых важных систем. Кроме того, 12 сентября в 19:00 на лекции "Мифы и легенды подземной Москвы" посетителям расскажут о секретах системы подземных коммуникаций столицы.

На интерактивном практикуме "Язык города: навигация Москвы" 10 сентября с 12:00 до 20:00 все желающие смогут узнать, где и когда появились первые домовые указатели, как доставляли корреспонденцию в XVIII–XIX веках, какие события повлияли на развитие уличной навигации и благодаря кому начали нумеровать московские дома.

Также на площадке 12 сентября в 14:00 пройдет мастер-класс по хип-хопу в рамках недели "Джаст Денс". В 21:30 гости смогут присоединиться к танцевальному флешмобу.

С 9 по 11 сентября с 12:00 до 20:00 и 12 сентября до 21:00 для юных москвичей в парке 50-летия Октября будет организован мастер-класс "Космическая мозаика", где они смогут создать интерьерную композицию из мозаики.

В это же время посетителей парка ждет зрелищное Тесла-шоу в павильоне "Робототехника" и познавательная программа, раскрывающая секреты электрического тока.

Также погрузиться в технологии будущего можно будет на мастер-классе по управлению робособаками и антропоморфными роботами в образовательно-развлекательном объекте "Космос". Участники мероприятия узнают об устройстве шаговых механизмов, о принципах управления и технике безопасности. При этом в практической части будет выполнение команд с помощью джойстика.

Ранее на площадках форума "Территория будущего. Москва 2030" посетителям рассказали об искусственном интеллекте в медицине, перспективах образования и профессиях будущего. Кроме того, в парке искусств "Музеон" в интерактивном павильоне "Экономика Москвы" ученые и бизнесмены прочитали лекции о развитии экономики столицы и личных финансах.