Более 2,5 тыс столичных студентов пройдут обучение по профессиям, связанным с электроникой
В этом учебном году более 2,5 тысячи студентов в Москве пройдут обучение по профессиям, связанным с электроникой. Большую часть времени они проведут на практике в мастерских и лабораториях.
Около 1 тысячи студентов заключили целевые договоры с ведущими промышленными предприятиями столицы. Такие партнерские программы позволяют начать карьеру еще во время учебы на реальном производстве.
