Учитель русского Гартман рассказала, что подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ можно за полгода

Если ребенок готов работать, то к экзаменам можно качественно подготовиться за полгода, рассказала учитель русского языка и литературы Татьяна Гартман в интервью радио Sputnik.

По словам преподавателя, если ребенок не настроен на работу, то идти к репетитору лучше заранее.

"Все дети индивидуальны, каждому нужен индивидуальный подход. Когда репетитор начинает заниматься, он уже понимает, какая база у ребенка, какие у него пробелы, и их заполняют, потом уже идет подготовка. Если база хорошая, то проще и быстрее пойдут занятия", – пояснила педагог.

При этом Гартман подчеркнула важность выбора правильного репетитора. В этом деле большую роль играет психологический аспект, так как ребенку должно быть комфортно. По словам учителя, если преподаватель нашел общий язык со школьником, то дальше уже "дело техники".

Ранее психолог рассказал, что испорченное настроение, страх или снижение мотивации к учебе являются признаками того, что ребенок подвергается буллингу. Ярким сигналом служит нежелание ребенка идти в школу или заходить в класс, а также отказ от выполнения домашнего задания.