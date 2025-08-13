Эксперт Петровская: игра на инструментах и задачи на логику необходимы детям-левшам

Фото: depositphotos/TatyanaGl

Игра на музыкальных инструментах и решение логических задачек помогут детям-левшам развить сильные качества. Таким мнением с Москвой 24 поделилась нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская.

Международный день левшей отмечается 13 августа. Эксперт предостерегла родителей от попыток переучивать ребенка на правшу.

"Это приведет к нарушению естественной моторики, за которую у левшей отвечает правое полушарие. В итоге ребенок начнет испытывать тревогу и раздражение, ведь ему все будет даваться сложнее. Это негативно отразится на каждодневном психологическом состоянии", – отметила специалист.

Еще одна ошибка родителей – постоянно говорить детям-левшам, что они уникальные, творческие и талантливые, считает нейропсихолог. Убежденность в этом, по мнению врача, часто лишает их стимула работать над собой.





Нина Петровская нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека При этом левшам может быть легче видеть нестандартные решения и подходы. Но эта способность сама по себе не разовьется, поэтому стоит чаще решать с детьми логические задачки, заставляющие креативно мыслить.

Также полезно играть на музыкальных инструментах, которые задействуют сразу обе руки, – например, пианино, скрипке или гитаре.

"Левши способны быстро их освоить, потому что правая рука у них, как правило, тоже неплохо развита. Плюс музыкальные занятия помогут развить концентрацию внимания, с которой часто возникают проблемы", – отметила Петровская.

Нейропсихолог предупредила, что левши часто испытывают сложности с письмом, потому что рука закрывает текст и затрудняет чтение написанного. В итоге это приводит к неаккуратному почерку.





Нина Петровская нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Здесь самое важное – поддерживать ребенка и работать с его эмоциональным интеллектом. Надо спокойно объяснять, что неудачи в письме связаны с его особенностью, но они решаются.

Также эксперт напомнила, что левшам бывает сложно пользоваться обычными вещами, которые созданы под правшей. Однако в магазинах уже давно можно найти специальные ножницы, ручки и даже музыкальные инструменты. Нужно выбирать их, чтобы значительно облегчить ребенку жизнь, заключила Петровская.

