Директор московского колледжа рассказал о востребованных специальностях

В Москве растет спрос на среднее профессиональное образование. Об этом рассказал директор Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А. А. Николаева Роман Фомин. По его словам, востребованы специальности мастеров по ремонту автомобилей, организаторов перевозок и логистов.

В колледже студенты осваивают практические навыки с первых дней обучения. Новичкам показывают мастерские и цеха, где они учатся работать с инструментами и выполнять базовые задачи. Старшекурсники занимаются диагностикой и ремонтом настоящих автомобилей.

