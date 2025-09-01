Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 19:30

Город

Директор московского колледжа рассказал о востребованных специальностях

Директор московского колледжа рассказал о востребованных специальностях

Москвичи прислали фото детей с букетами для учителей к 1 сентября

Телезрители прислали фото детей с букетами ко Дню знаний

"Интервью": Ирина Каклюгина – о будущем московского образования

Сергей Собянин поздравил с 1 сентября учеников обновленной школы № 1770

Телезрители Москвы 24 прислали фото семей, провожающих детей в школу

Рабочие специальности стали популярными у московских студентов

Собянин: сразу пять школ искусств Москвы отмечают юбилей

Более 50 школ реконструировали в Москве к 1 сентября

Четыре линейки в честь Дня знаний провели в автомобильном колледже в Москве

В Москве растет спрос на среднее профессиональное образование. Об этом рассказал директор Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А. А. Николаева Роман Фомин. По его словам, востребованы специальности мастеров по ремонту автомобилей, организаторов перевозок и логистов.

В колледже студенты осваивают практические навыки с первых дней обучения. Новичкам показывают мастерские и цеха, где они учатся работать с инструментами и выполнять базовые задачи. Старшекурсники занимаются диагностикой и ремонтом настоящих автомобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиегородвидеоАлексей ЛазаренкоАнастасия Тареева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика