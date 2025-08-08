Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 07:45

Общество

Правила платного приема в вузы изменятся в России с 1 сентября

Правила платного приема в вузы изменятся в России с 1 сентября

"Мой район. Новости": в столичных школах стартовал набор в предпрофессиональные классы

Нейросеть Алиса сгенерировала школьную форму для столичных первоклассниц

Более 30 школ и детсадов откроются в Москве к 1 сентября

"Вопрос спорный": эксперты объяснили, какой должна быть школьная форма

Родители раскритиковали новую школьную форму

Новости градостроительного комплекса Москвы

Стилист Лисовец негативно оценил новый стандарт школьной формы

Родители и эксперты оценили новый стандарт школьной формы в России

В Москве представили новый стандарт школьной формы

Правила приема в университеты на платной основе изменятся. Закон вступит в силу в России с 1 сентября.

Согласно документу, у кабмина появилось право устанавливать стоимость платного обучения, количество принятых студентов, направлений подготовки и специальностей высшего образования. Также в законе прописаны механизмы контроля за выполнением этих показателей.

По словам авторов инициативы, нововведение не позволит вузам "штамповать" невостребованных специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика