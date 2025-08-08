Правила платного приема в вузы изменятся в России с 1 сентября

Правила приема в университеты на платной основе изменятся. Закон вступит в силу в России с 1 сентября.

Согласно документу, у кабмина появилось право устанавливать стоимость платного обучения, количество принятых студентов, направлений подготовки и специальностей высшего образования. Также в законе прописаны механизмы контроля за выполнением этих показателей.

По словам авторов инициативы, нововведение не позволит вузам "штамповать" невостребованных специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

