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24 июля, 06:30

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Более 100 детских садов построят в Москве в ближайшие три года

Более 100 детских садов построят в Москве в ближайшие три года

"Мой район. Новости": дополнительный корпус школы № 1434 построят в Раменках

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В ближайшие три года в столице построят свыше 100 детских садов в разных районах города. В том числе откроют дошкольное учреждение с бассейном на 350 мест на улице Дубнинской.

А в Раменках достраивается новый корпус школы № 1434. Там разместятся не только кабинеты для начальных и средних классов, но и детский сад. Общая площадь объекта составит девять тысяч квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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