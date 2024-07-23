ГД освободила Неверова от должности вице-спикера

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Госдума освободила Сергея Неверова с поста вице-спикера нижней палаты парламента, а также Дмитрия Свищева и Павла Завального от должностей глав комитетов ГД по спорту и энергетике соответственно. Соответствующий проект постановления был принят на заседании Государственной думы 23 июля.

В конце мая ГД утвердила проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Елены Ямпольской. Причиной для этого стало заявление парламентария, в котором она сообщила о сложении своих полномочий в связи с назначением на должность советника президента России.

Владимир Путин до этого подписал указы о перестановках в руководстве администрации президента. В этих документах значится и имя Ямпольской.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что в задачи Ямпольской будет входить курирование вопросов культуры. Кроме того, она будет привлекаться к теме молодежной политики под кураторством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

