01 сентября, 12:30

Глава департамента образования Москвы Каклюгина рассказала о школьных подоконниках

Глава департамента образования Москвы Каклюгина рассказала о школьных подоконниках

В современных московских школах не только создаются комфортные пространства, но и воплощаются детские мечты, рассказала руководитель департамента образования и науки Москвы Ирина Каклюгина.

Она отметила, что специалисты стремятся сделать все максимально удобным для детей. В частности, они специально опускают ниже школьные подоконники, чтобы дети могли на них сидеть. Это самое востребованное место для отдыха на перемене, подчеркнула Каклюгина.

Большое интервью с главой департамента образования и науки Ириной Каклюгиной выйдет в понедельник, 1 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

