Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 06:45

Общество

Эксперты рассказали, как избежать блокировки банковской карты

Эксперты рассказали, как избежать блокировки банковской карты

Мошенники стали представляться сотрудниками вузов, чтобы получить личные данные

"20 минут": "Матчасть. Мошенники"

В России выявили схему продажи старых iPhone под видом новых

Москвичам рассказали, кто обеспечивает безопасность на массовых мероприятиях в городе

В России вступила в силу обязательная маркировка звонков с бизнес-номеров

"Московский патруль": росгвардейцы обеспечили безопасность на столичных линейках

Новые правила снятия наличных начали действовать с 1 сентября

Банки РФ ввели период охлаждения перед выдачей кредитов

Новости дня: более 50 школ открылись после реконструкции в Москве 1 сентября

Центробанк России опубликовал рекомендации для держателей карт, которые помогут избежать блокировки. По словам экспертов, основная ее причина – подозрительные операции.

Россиянам порекомендовали всегда указывать назначение платежа, избегать пиратских сайтов и анонимных криптообменников. Также специалисты отметили, что важно не забывать уведомлять банк о любых изменениях в личных данных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьобществовидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика