08 сентября, 06:45Общество
Эксперты рассказали, как избежать блокировки банковской карты
Центробанк России опубликовал рекомендации для держателей карт, которые помогут избежать блокировки. По словам экспертов, основная ее причина – подозрительные операции.
Россиянам порекомендовали всегда указывать назначение платежа, избегать пиратских сайтов и анонимных криптообменников. Также специалисты отметили, что важно не забывать уведомлять банк о любых изменениях в личных данных.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
