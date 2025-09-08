Эксперты рассказали, как избежать блокировки банковской карты

Центробанк России опубликовал рекомендации для держателей карт, которые помогут избежать блокировки. По словам экспертов, основная ее причина – подозрительные операции.

Россиянам порекомендовали всегда указывать назначение платежа, избегать пиратских сайтов и анонимных криптообменников. Также специалисты отметили, что важно не забывать уведомлять банк о любых изменениях в личных данных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.