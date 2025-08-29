Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

29 августа, 11:30

Безопасность

Эксперт рассказал о двух мерах борьбы с мошенниками, вступающих в силу с 1 сентября

Эксперт рассказал о двух мерах борьбы с мошенниками, вступающих в силу с 1 сентября

Две новые меры по борьбе с телефонными мошенниками заработают в России с 1 сентября, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков.

Позволит снизить риск потери денег при общении с аферистами новая инициатива – сервис "второй руки", когда пенсионер сможет доверить управление банковскими операциями своему родственнику.

Также вступит в силу "период охлаждения" по кредитам на займы от 200 тысяч рублей. Теперь деньги при оформлении таких кредитов будут поступать только через 48 часов с момента одобрения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаЕвгений Беляков

