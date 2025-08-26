Форма поиска по сайту

26 августа, 14:30

Безопасность

Эксперт рассказал о новых мерах по борьбе с интернет-мошенниками в РФ

Эксперт рассказал о новых мерах по борьбе с интернет-мошенниками в РФ

Правительство РФ подготовило новый законопроект по борьбе с телефонными мошенниками, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков.

Он отметил три ключевые меры из документа. Первая касается ограничения количества банковских карт, которые могут быть выданы одному физическому лицу. В правительстве предложили выдавать не более 5 дебетовых и кредитных карт от одного банка и не более 10 от всех банков.

Также планируется установление самозапрета на международные звонки, так как мошенники часто используют иностранные номера. Сотовых операторов могут обязать сообщать данные о мошеннических звонках в специальную систему, доступ к которой есть у всех банков и ведомств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьвидеоРоман КарловНаталия ШкодаЕвгений Беляков

