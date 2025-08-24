Мошенники стали обманывать россиян при помощи Google Meet. Он стал их основным каналом связи. Приложение предустановлено на большинстве Android-смартфонов, поэтому не нужно уговаривать жертву скачать незнакомую программу.

Как сообщили в МВД, резко выросло также число звонков из-за границы – больше, чем на 80%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.