Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 августа, 09:30

Безопасность

Мошенники стали обманывать россиян при помощи Google Meet

Мошенники стали обманывать россиян при помощи Google Meet

Новые меры для защиты от мошенников введут в России с 1 сентября

Новости регионов: фрегат "Маршал Шапошников" выполнил учебную стрельбу в Японском море

В России аферисты стали активно использовать счета ЖКХ для обмана людей

Новый способ защитить аккаунт на "Госуслугах" появился в мессенджере MAX

В РФ интернет-мошенники придумали новую схему по обману детей

Российские операторы связи начнут уведомлять госорганы о признаках киберпреступлений

В ГД предложили ввести короткий номер для сообщений о мошенниках

"Московский патруль": столичные инспекторы провели рейд "Пешеход"

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом ускорения записи к врачам

Мошенники стали обманывать россиян при помощи Google Meet. Он стал их основным каналом связи. Приложение предустановлено на большинстве Android-смартфонов, поэтому не нужно уговаривать жертву скачать незнакомую программу.

Как сообщили в МВД, резко выросло также число звонков из-за границы – больше, чем на 80%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика