В России семьи с детьми получат право на длительные кредитные каникулы

В России семьи с детьми смогут получить длительные кредитные каникулы, соответствующую поправку к закону "О потребительском кредите" одобрила правительственная комиссия.

Теперь при рождении или усыновлении ребенка заемщик сможет воспользоваться шестимесячными кредитными каникулами, если его доход снизился более чем на 20%, а расходы на обслуживание кредита превышают 40% среднемесячного дохода.

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