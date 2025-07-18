Минобороны сообщило о 500 случаях применения химоружия Киевом

В ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаев применения Киевом химических, в том числе отравляющих, веществ. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала 2025 года ВСУ сбрасывали с беспилотников на позиции ВС РФ контейнеры с веществом Си-Эс и самодельные боеприпасы с хлорпикрином. Такие случаи отмечены в Харьковской и Белгородской областях.

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