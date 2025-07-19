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19 июля, 09:15

Политика

ВС РФ освободили Каменское в Запорожской области

ВС РФ освободили Каменское в Запорожской области

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Российские военнослужащие активно наступают в Запорожской области. Подразделения группировки войск "Днепр" освободили населенный пункт Каменское и продвигаются вверх вдоль бывшего Каховского водохранилища.

Беспилотники помогали российским бойцам в наступлении. С поддержкой авиации, артиллерии и дронов-камикадзе десантники продвигались вперед, выбивая противника из города и леса. После взятия Каменскова армия России начала продвижение в направлении осушенного Каховского водохранилища.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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