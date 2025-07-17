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17 июля, 20:53

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WSJ: российские баллистические ракеты обходят радары ЗРК Patriot на Украине

Российские баллистические ракеты обходят радары ЗРК Patriot на Украине – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/FILIP SINGER

Баллистические ракеты, произведенные в России, могут обходить радарные установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

"Американская система на Украине испытывает все больше трудностей из-за появления у России более маневренных баллистических ракет", – заявил неназванный чиновник с Украины.

По его словам, у радаров Patriot не получалось обнаружить российские ракеты на протяжении последних месяцев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о поставке 17 комплексов Patriot для Украины. Уточнялось, что полная стоимость этого оружия будет возмещена Вашингтону со стороны НАТО.

Позже стало известно, что поставками занимается Германия. При этом министр обороны ФРГ Борис Писториус порекомендовал странам Европы "открыть свои кошельки", чтобы собрать деньги на покупку вооружения.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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