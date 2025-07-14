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14 июля, 22:45

Политика

ВС РФ освободили 2 населенных пункта в ДНР и Запорожской области

ВС РФ освободили 2 населенных пункта в ДНР и Запорожской области

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Военные группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Маяк в ДНР, а также село Малиновка в Запорожской области. Также ранее бойцы "Центра" освободили Николаевку в ДНР. Российские войска продолжают продвижение вглубь обороны противника.

На всех направлениях спецоперации в боях каждый день уничтожается также и техника ВСУ. Всего с начала СВО российские военные уничтожили больше 23 тысяч танков противника и больше 25 тысяч орудий артиллерии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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