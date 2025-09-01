Банки РФ ввели период охлаждения перед выдачей кредитов

Банки России ввели период охлаждения перед выдачей кредитов. Экономический обозреватель Константин Цыганков объяснил, что эта мера является еще одним механизмом защиты от телефонных мошенников.

Он напомнил, что аферисты убеждают жертв в том, что их сбережения якобы под угрозой. Злоумышленники обманом заставляют людей перевести средства на "безопасный счет" или оформить кредит и передать наличные курьеру под предлогом "участия в спецоперации ФСБ".

В связи с этим в стране ввели период охлаждения, который подразумевает, что человек после подписания кредитного договора получит средства не сразу, а через некоторое время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.