Маркетолог Александрова: в сентябре повысятся цены на мясо и бытовую химию

Фото: 123RF/antoniodiaz

Цены на мясную продукцию, бытовую химию и средства гигиены повысятся в сентябре из-за нестабильного курса доллара, заявила News.ru маркетолог и кандидат наук Надежда Александрова.

По словам эксперта, от курса доллара зависит стоимость импортной продукции. Маркетинг в ретейле работает таким образом, что из-за подорожания одной категории товаров может увеличиться цена других.

"Как мы видим, на мясную продукцию уже стали повышаться цены, в сентябре будет продолжение. Бытовая химия и средства гигиены – чаще всего товары импортные, и если доллар не стабилизируется, то стоимость будет расти. Если говорить о цифрах, то рост цен будет в пределах 4–8%", – сказала собеседница издания.

Она уточнила, что цена на куриные яйца останется на прежнем уровне. Однако россиянам, считает Александрова, следует запастись товарами долгого срока хранения. Она рекомендовала сравнивать стоимость в разных магазинах, не брать лишнего по акции и ходить со списком.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил, что наценка на 25 основных социально значимых продуктов питания не должна превышать 15% от закупочной цены. С его слов, в данный момент наценка может составлять 100–200%. В связи с этим он призвал государство вмешаться в этот вопрос.