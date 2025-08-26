"Почта России" временно приостановила прием посылок с товарами в США

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Почта России" временно приостановила прием посылок с товарами в Соединенные Штаты из-за пошлин. Об этом говорится на сайте госкомпании.

"Указ правительства США "Отмена льгот de minimis для почтовых отправлений для всех стран" приостанавливает действие беспошлинного режима и вводит ввозные пошлины на почтовые отправления, содержащие товары, с 29 августа 2025 года", – уточнили в компании.

Процедура уплаты пошлин в таможенной службе Штатов в настоящее время остается неясной. По этой причине все авиаперевозчики приостановили доставку отправлений с товарами в Соединенные Штаты. При этом в "Почте России" подчеркнули, что введенные ограничения не коснутся писем.

"Мы прилагаем все усилия для скорейшего возобновления почтового обмена отправлениями с товарными вложениями с США", – заключили в госкомпании.

Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова призвала директора "Почты России" Михаила Волкова принять меры по ликвидации задержек в доставке посылок после получения обращений от граждан.

По словам парламентария, в ГД поступает большое количество жалоб на сроки доставки. Граждане отмечают, что их посылки могут оставаться в сортировочных центрах в несколько раз дольше положенного, а иногда отправления задерживаются на месяц.