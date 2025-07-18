Депутат Филатова призвала "Почту России" принять меры из-за задержанных доставок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Ирина Филатова призвала директора "Почты России" Михаила Волкова принять меры по ликвидации задержек в доставке посылок после получения обращений от граждан, передает РИА Новости.

По словам парламентария, большое количество жалоб на сроки доставки поступает в ГД. Граждане отмечают, что их посылки могут оставаться в сортировочных центрах в несколько раз дольше положенного, а иногда отправления задерживаются на месяц.

Более того, при звонках на горячую линию или в службу поддержки ситуация не решается. Жалобы на такие случаи поступают из разных регионов России, подчеркнула депутат. Она также обратила внимание, что на заседании комитета по защите конкуренции обсуждалась тема сбоев в доставке.

"Было отмечено, что с учетом взаимодействия с крупнейшими электронными торговыми платформами финансовое положение "Почты России" выравнивается, разрешение проблем с доставкой и кадровой обеспеченностью лежит исключительно в сфере управленческих решений", – уточнила депутат.

Ранее юрист Яна Бондаренко рассказала, что покупатель вправе требовать от продавца компенсацию за несвоевременную доставку товара, если за него была внесена предоплата. Эксперт отметила, что, согласно статье 23.1 закона "О защите прав потребителей", за каждые сутки неустойки продавец обязан выплачивать покупателю полпроцента от цены предварительной оплаты.