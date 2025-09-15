Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рекорд атмосферного давления повторен в Москве в понедельник, 15 сентября, сообщила в своем телеграм-канале ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, атмосферное давление на базовой метеостанции ВДНХ снижалось в течение воскресенья, 14 сентября, а к полуночи понедельника достигло 1 011,5 гектопаскаля, или 758,9 миллиметра ртутного столба.

"А это означает, что сегодня был повторен рекорд максимального атмосферного давления, который принадлежал 1944 году", – отметила Позднякова.

По словам синоптика, в понедельник атмосферное давление продолжит понижаться, поэтому рекорды прекратятся.

В субботу, 13 сентября, высота атмосферного давления достигла 763 миллиметров ртутного столба. Таким образом, был повторен рекорд 2015 года. Уточнялось, что показатель был обеспечен в столице антициклоном с центром над Верхней Волгой.

