Потерявшая младенца роженица из Новокузнецка была беременна в 19-й раз

Фото: РИА Новости/Светлана Шереметьева-Шерстнёва

Одна из жительниц Новокузнецка, чей младенец скончался в местном роддоме, была беременна в 19-й раз. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой слова адвоката исполняющего обязанности заведующего отделением медучреждения Алексея Эмиха Ольги Следзовской.

"У потерпевших, у которых наступила смерть (младенцев. – Прим. ред.) и которым оказывал помощь (Эмих. – Прим. ред.), имелись достаточно серьезные патологии, <...> вирусные инфекционные заболевания, которые затем были переданы новорожденным детям", – сказала Следзовская на судебном заседании.

Она уточнила, что один из младенцев появился на свет раньше срока с недостаточным весом. У других новорожденных были также диагностированы заболевания.

В новогодние праздники в НГКБ № 1 Новокузнецка умерли девять младенцев. По данным СМИ, у детей выявили внутриутробные или неонатальные инфекции.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дела. Главврача больницы Виталия Хераскова временно отстранили от должности, а затем задержали вместе с исполняющим обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Эмихом. Последний не признал вину.