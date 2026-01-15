Форма поиска по сайту

Новости

15 января, 14:12

Культура
Daily Mail: внебрачная дочь Фредди Меркьюри умерла от онкологического заболевания

Внебрачная дочь Фредди Меркьюри умерла от редкого онкологического заболевания

Фото: ТАСС/imago images/United Archives

Внебрачная дочь фронтмена британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри, известная под псевдонимом "Биби", умерла в возрасте 48 лет от редкого онкологического заболевания, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на ее мужа Томаса.

Он рассказал, что его супруга страдала от хордомы – опухоли, которая возникает вблизи позвоночника и может располагаться на любом его участке, от копчика до основания черепа.

У Биби остались сыновья 9 и 7 лет. Ее подлинное имя неизвестно.

Супруг женщины указал, что сейчас она пребывает рядом со своим любимым и любящим отцом "в мире мыслей", а ее прах был развеян над Альпами.

О Биби стало известно из книги с биографией певца под названием "С любовью, Фредди" (Love, Freddie) автора Лесли-Энн Джонс. По ее словам, ребенок был зачат случайно во время романа Меркьюри с женой близкого друга в 1976 году – через год после выпуска песни "Богемская рапсодия".

Также автор утверждала, что о существовании Биби знали лишь родители и сестра Меркьюри, члены группы и возлюбленная певца Мэри Остин. Официально считалось, что у Меркьюри не было биологических детей.

Джонс, комментируя смерть Биби, призналась, что опустошена потерей, так как женщина стала для нее близким другом.

Группа Queen выпустила ранее неизданную композицию с вокалом Фредди Меркьюри

