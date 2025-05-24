Daily Mail: Фредди Меркьюри скрывал, что у него есть внебрачная дочь

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Фронтмен британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри скрывал наличие внебрачной дочери, которой на сегодняшний день уже 48 лет. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на пока неопубликованную книгу с биографией певца под названием "С любовью, Фредди" (Love, Freddie).

По словам автора книги Лесли-Энн Джонс, ребенок был зачат случайно во время романа Меркьюри с женой близкого друга в 1976 году – через год после выпуска песни "Богемская рапсодия". О существовании дочери знали только родители и сестра Меркьюри, члены группы и возлюбленная певца Мэри Остин.

До сих пор официально считалось, что у лидера группы Queen не было биологических детей. При этом Лесли-Энн Джонс полагает, что вскрывшаяся история правдива.

На сегодня дочери певца уже 48 лет, она живет в Европе, работает врачем, и у нее есть уже свои дети. Имя женщины не упоминается, так как она отказалась раскрывать свою личность. Отмечается, что она не жила с Меркьюри, однако он часто навещал ее, а перед смертью передал ей 17 томов своих личных дневников, которые и легли в основу новой биографии.

Ранее исследователи выяснили первоначальное название песни "Богемская рапсодия", изучив черновики Меркьюри. Набросок был сделан карандашом тогда еще существовавшей авиакомпании British Midland на листе календаря за 1974 год.

В октябре 2022 года группа Queen выпустила композицию под названием Face It Alone, записанную еще в 1988 году при участии Меркьюри. Она стала первой за восемь лет новой песней коллектива с вокалом Меркьюри.