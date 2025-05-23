Бывший барабанщик Devil Wears Prada Уильямс погиб в авиакатастрофе в Калифорнии

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Экс-барабанщик американской металкор-группы Devil Wears Prada Дэниэл Уильямс погиб в авиакатастрофе в Калифорнии. Об этом рассказали музыканты на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Нет слов. Мы обязаны тебе всем. Любим тебя вечно", – написала в соцсетях группа, прикрепив к публикации фото Уильямса.

При этом, по данным телеканала NBC, в авиакатастрофе также погиб сооснователь агентства по поиску музыкальных талантов Sound Talent Group Дэйв Шапиро.

Легкомоторный самолет Cessna 550 упал в районе жилого квартала на севере Сан-Диего 22 мая. В результате произошедшего два человека погибли и еще восемь человек пострадали.

Кроме того, по данным СМИ, из-за крушения судна воспламенились примерно 15 домов в районе Мерфи Каньон. Представитель местных пожарных Дэн Эдди добавил, что самолет "протаранил несколько домов".

Федеральное управление гражданской авиации США уже начало расследование причин аварии вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте.

