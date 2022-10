Queen выпустила новую песню с настоящим вокалом Фредди Меркьюри

Фото: AP Photo/Gill Allen

Британская рок-группа Queen выпустила композицию под названием Face It Alone, записанную еще в 1988 году при участии Фредди Меркьюри. Песню выложили на платформах для стриминга Apple Music и Spotify. Об этом сообщает ТАСС.

В июне участники группы Брайан Мэй и Роджер Тейлор рассказали, что планируют выпустить новую песню, созданную Меркьюри. Для релиза ее продолжительное время восстанавливали по имеющимся записям.

Face It Alone стала первой за восемь лет новой песней коллектива с вокалом Меркьюри. В 2014 году группа записала альбом Queen Forever, в котором было три ранее неизвестные композиции с участием фронтмена группы: Let Me In Your Heart Again, Love Kills и There Must Be More To Life Than This.

Самые популярные и прослушиваемые песни Queen: Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, The Show Must Go On, I Want to Break Free, A Kind of Magic. В 2001 году группа была введена в Зал славы рок-н-ролла, а 2002-м ее удостоили звезды на "Аллее славы" в Голливуде.

Ранее сообщалось, что общественность признала лидером в категории классического рока гитариста Queen Брайана Мэя. Был составлен рейтинг из 170 музыкантов, относящихся к ряду жанровых категорий: классический рок, блюз, хеви-металл, шред, инди.

