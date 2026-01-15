Форма поиска по сайту

15 января, 14:40

Происшествия

Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 168

Фото: ТАСС/АР/Chan Long Hei

Число погибших в сильнейшем за последние 17 лет пожаре в Гонконге увеличилось до 168. Об этом сообщает издание Pengpai.

По данным СМИ, список погибших пока не может быть обнародован из уважения к членам семьи.

Пожар вспыхнул в жилом комплексе, расположенном в районе Тай По, 26 ноября 2025 года. Пламя распространилось на соседнее здание, в котором проживали примерно 4 тысячи человек.

Для тушения огня привлекли 767 пожарных, 400 полицейских, 128 единиц пожарной техники и 57 машин скорой помощи. Предварительно, причиной возгорания стали бамбуковые строительные леса, возведенные вокруг домов по плану реновации комплекса.

Как утверждали журналисты, семьям погибших выплатят 200 тысяч гонконгских долларов (25,7 тысячи долларов) в качестве компенсации. Кроме того, они получат государственную поддержку для проведения похорон.

Новости мира: Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге

